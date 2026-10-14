Бернем пообещал ускорить поставку британских средств ПВО для Украины

Великобритания и Украина договорились об ускоренных поставках британских средств ПВО.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом, пишет "Европейская правда".

Эти средства противовоздушной обороны будут направлены на противодействие реактивным "шахедам", которыми Россия атакует Украину.

"Сейчас особенно важно усиливать защиту неба и обеспечивать Украину всем необходимым для защиты жизней. Сегодня принято решение об ускоренной поставке британских средств ПВО Украине для противодействия реактивным "шахедам", – написал Зеленский.

Перед визитом Владимир Зеленский сообщал, что будет обсуждать с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом обмен разведданными и доступ к Starlink.

А Бернем в начале встречи с Зеленским заверил украинского лидера, что поддержка Украины со стороны его страны "не изменится". А перед этим британский премьер-министр пообещал, что Зеленский не уедет из Лондона "с пустыми руками".