Прем’єр Британії запевнив Зеленського у продовженні підтримки України

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем на початку зустрічі з президентом Володимиром Зеленським запевнив українського лідера, що підтримка України з боку його країни "не зміниться".

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Як відомо, 14 жовтня Зеленський прибув із візитом до Великої Британії, де вже мав аудієнцію з королем Чарльзом III.

Зараз українського президента зустрів в офісі прем’єр-міністра Британії Бернем.

"Ви бачили солідарність і підтримку, яку отримали від усіх тут, у Великій Британії. Ми з вами, і це не зміниться", – запевнив він Зеленського.

Бернем зазначив, що останні дні були "похмурими та важкими" для України, яка зазнала "інтенсивних обстрілів протягом останніх 24 годин", і висловив співчуття від імені Великої Британії тим, хто втратив близьких.

Також британський прем’єр наголосив, що Зеленський "готовий сісти за стіл переговорів і обговорити" енергетичне перемир’я.

"На жаль, ми бачимо, що Росія продовжує атакувати критично важливу національну інфраструктуру в Україні. У ці моменти Велика Британія продовжуватиме надавати вам усю можливу підтримку", – додав він.

Зеленський, своєю чергою, висловив вдячність Бернему за британську підтримку.

"Наш народ вижив і продовжує це робити, тому що у нас є сильні партнери, і я дуже пишаюся тим, що у нас є один із найсильніших партнерів у нашій історії – це ваш народ, Енді", – додав український президент.

Президент України та прем’єр-міністр Великої Британії домовилися провести двосторонню зустріч найближчими днями, щоб обговорити збереження санкційного тиску на Росію.

Також стало відомо, що Британія планує прискорити постачання Україні ракет LMM, які використовуються для збиття російських реактивних дронів.

Окрім цього, прем’єр-міністр Британії Енді Бернем заявив, що хоче "відновити мости" між Україною та США, але утримується від критики Трампа напередодні візиту Зеленського до Лондона.