FT: США предложили Европе разблокировать часть россактивов, чтобы подтолкнуть РФ к переговорам

США предложили европейским странам разморозить часть российских суверенных активов, заблокированных после начала полномасштабной войны России в Украине, и передать их в финансовую структуру под контролем Вашингтона с целью возобновления мирных переговоров.

Об этом сообщает Financial Times, пишет "Европейская правда".

Ссылаясь на четырех человек, осведомленных в этом вопросе, газета сообщила, что это предложение обсуждалось во время встреч в Майами на прошлой неделе между переговорщиками президента США Дональда Трампа и представителями Украины и европейских стран.

Согласно сообщению, специальный посланник США Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер представили несколько возможных механизмов разблокирования активов, в частности их перевод в новый финансовый механизм под надзором США.

Европейские делегаты отклонили это предложение, отметив, что данная инициатива стала неожиданностью для европейских столиц и Киева и вызвала вопросы относительно подхода Вашингтона к оказанию давления на Москву с целью прекращения войны против Украины.

Один из американских чиновников сообщил изданию, что использование замороженных российских активов обсуждалось в рамках комплексного мирного соглашения, но механизмы разблокирования средств и определения их назначения все еще находятся на стадии рассмотрения. Чиновник добавил, что со временем выдвигались различные предложения относительно возможного использования замороженных активов России после войны.

Согласно сообщению, украинские чиновники, участвовавшие в переговорах, отметили, что этот вопрос также обсуждался с их американскими коллегами в ходе предыдущих встреч.

Замороженные активы стали главным предметом дискуссий среди западных союзников Украины относительно того, как финансировать оборону и восстановление Киева, одновременно гарантируя, что Россия понесет финансовые последствия своей войны.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд считает, что Европе необходимо возобновить дискуссию о дальнейшей судьбе замороженных российских активов.

Ранее в Парламентской ассамблее Совета Европы предложили путь для передачи замороженных средств РФ Украине на основании решений Европейского суда по правам человека.

О деталях этой инициативы – в статье Страсбург ищет российские активы: удастся ли передать Украине деньги РФ по решению ЕСПЧ.