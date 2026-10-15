У Вірменії почали процедуру націоналізації енергокомпанії російського олігарха

Уряд Вірменії розпочав процедуру переходу компанії "Електричні мережі Вірменії" (ENA), більшість акцій якої належать групі російського олігарха вірменського походження Самвела Карапетяна, у власність держави.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Armenpress.

Уряд Вірменії визнав 100% акцій ENA такими, що становлять переважний суспільний інтерес. Це юридична підстава для запуску процедури передачі акцій державі. Йдеться про всі акції компанії, а не лише про частку її найбільшого власника.

ENA належить приватним акціонерам: близько 70% акцій – компанії Tashir Capital, що входить до групи Tashir Самвела Карапетяна; близько 30% – компанії Liormand Holdings Limited. ENA займається розподілом електроенергії у Вірменії.

У 2025 році вірменська влада запровадила надзвичайне законодавство, щоб перебрати управління ENA. Уряд посилався на ймовірне неналежне управління компанією, але сама ENA заперечувала ці звинувачення. Згодом влада оголосила про намір націоналізувати підприємство. Офіційна мета – гарантувати безперебійне електропостачання, енергетичну безпеку, стабільну роботу стратегічних і соціальних об'єктів та захист прав споживачів.

Міністр територіального управління та інфраструктури Давід Худатян повідомив, що вартість акцій визначать на основі ринкової оцінки. Під час розрахунків врахують інвестиції, виплачені дивіденди, борги та інші зобов’язання компанії. Нинішні власники зможуть замовити власну незалежну оцінку.

Прем’єр-міністр Нікол Пашинян також заявив, що влада паралельно перевірить законність приватизації ENA, однак наголосив, що ця перевірка не пов’язана безпосередньо з процедурою націоналізації.

Згідно з урядовим рішенням, процес передачі акцій мають розпочати не пізніше 1 травня 2027 року, а завершити – до 1 жовтня 2027 року.

Нагадаємо, в серпні прем’єр Вірменії Нікол Пашинян у межах урядової програми анонсував підготовку подачі заявки на вступ до Євросоюзу.

У березні 2025 року Національні збори Вірменії ухвалили закон про початок процесу вступу до ЄС.

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