В Армении начали процедуру национализации энергокомпании российского олигарха

Правительство Армении начало процедуру перехода компании "Электрические сети Армении" (ENA), большинство акций которой принадлежит группе российского олигарха армянского происхождения Самвела Карапетяна, в государственную собственность.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Armenpress.

Правительство Армении признало 100% акций ENA представляющими преимущественный общественный интерес. Это юридическое основание для запуска процедуры передачи акций государству. Речь идет обо всех акциях компании, а не только о доле её крупнейшего владельца.

ENA принадлежит частным акционерам: около 70% акций – компании Tashir Capital, входящей в группу Tashir Самвела Карапетяна; около 30% – компании Liormand Holdings Limited. ENA занимается распределением электроэнергии в Армении.

В 2025 году армянские власти ввели чрезвычайное законодательство, чтобы взять под свой контроль управление ENA. Правительство ссылалось на предполагаемое ненадлежащее управление компанией, но сама ENA опровергала эти обвинения. Впоследствии власти объявили о намерении национализировать предприятие. Официально цель – гарантировать бесперебойное электроснабжение, энергетическую безопасность, стабильную работу стратегических и социальных объектов, а также защиту прав потребителей.

Министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян сообщил, что стоимость акций будет определена на основе рыночной оценки. При расчетах будут учтены инвестиции, выплаченные дивиденды, долги и другие обязательства компании. Нынешние владельцы смогут заказать собственную независимую оценку.

Премьер-министр Никол Пашинян также заявил, что власти параллельно проверят законность приватизации ENA, однако подчеркнул, что эта проверка не связана непосредственно с процедурой национализации.

Согласно решению правительства, процесс передачи акций должен начаться не позднее 1 мая 2027 года, а завершиться – до 1 октября 2027 года.

Напомним, в августе премьер Армении Никол Пашинян в рамках правительственной программы анонсировал подготовку подачи заявки на вступление в Евросоюз.

В марте 2025 года Национальное собрание Армении приняло закон о начале процесса вступления в ЕС.

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