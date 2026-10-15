Глава МЗС Естонії: виключити російську компанію із санкційного списку просила Єврокомісія

Естонія під час узгодження 22-го санкційного пакета ЄС на прохання Єврокомісії попросила виключити з нього російського постачальника компанії Silmet, що займається переробкою рідкісноземельних металів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, якого цитує ERR.

Як зазначив естонський міністр, постачальника компанії Silmet буде виключено з-під санкцій доти, доки не буде вирішено проблему поставок із Росії.

"Ця пропозиція надійшла до нас від Єврокомісії, і я, як міністр закордонних справ на підставі мандата чинного уряду, підтвердив, що, дійсно, це принесе реальні результати для європейської промисловості, і доти, доки не буде вирішено цю проблему з поставками, ця компанія не буде включена до санкційного списку", – додав він.

Тсахкна нагадав, що продукція Silmet має стратегічне значення для європейської промисловості.

"Ми маємо поставити й зворотне запитання: якщо Росія повністю припинить постачання цієї сировини до Європи, то європейські технологічні компанії, зокрема в оборонній промисловості, опиняться в дуже скрутному становищі", – сказав глава естонської дипломатії.

За його словами, Silmet надали певний термін, протягом якого компанія має знайти альтернативного постачальника.

Початковий проєкт пропозиції, поданий запропонований Європейською службою зовнішніх справ (EEAS), передбачав включення до санкційного списку 744 фізичних осіб та 827 юридичних осіб, проте у версії, узгодженій послами ЄС 7 жовтня, список скоротився на одну фізичну та одну юридичну особу.

В Естонії тоді підтвердили, що на їхнє прохання одну російську компанію було виключено із санкційного списку ЄС.

Нагадаємо, 12 жовтня ЄС схвалив наймасштабніше розширення персональних санкцій, спрямованих на РФ – проти майже 1600 осіб, пов'язаних з військовою машиною РФ.