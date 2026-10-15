Эстония при согласовании 22-го санкционного пакета ЕС по просьбе Европейской комиссии попросила исключить из него российского поставщика компании Silmet, занимающейся переработкой редкоземельных металлов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, которого цитирует ERR.

Как отметил эстонский министр, поставщик компании Silmet будет исключен из-под санкций до тех пор, пока не будет решена проблема поставок из России.

"Это предложение поступило к нам от Еврокомиссии, и я, как министр иностранных дел, на основании мандата действующего правительства подтвердил, что, действительно, это принесет реальные результаты для европейской промышленности, и до тех пор, пока не будет решена эта проблема с поставками, эта компания не будет включена в санкционный список", – добавил он.

Тсахкна напомнил, что продукция Silmet имеет стратегическое значение для европейской промышленности.

"Мы должны поднять и обратный вопрос: если Россия полностью прекратит поставки этого сырья в Европу, то европейские технологические компании, в частности в оборонной промышленности, окажутся в очень затруднительном положении", – сказал глава эстонской дипломатии.

По его словам, компании Silmet был предоставлен определенный срок, в течение которого она должна найти альтернативного поставщика.

Первоначальный проект предложения, представленный Европейской службой внешних действий (EEAS), предусматривал включение в санкционный список 744 физических и 827 юридических лиц, однако в версии, согласованной послами ЕС 7 октября, список сократился на одно физическое и одно юридическое лицо.

В Эстонии тогда подтвердили, что по их просьбе одна российская компания была исключена из санкционного списка ЕС.

Напомним, 12 октября ЕС одобрил самое масштабное расширение персональных санкций, направленных против РФ – против почти 1600 человек, связанных с военной машиной РФ.