У Франції закликають обмежити туристичні походи на Монблан

Мер французької комуни Сен-Жерве-ле-Бен Жан-Марк Пейлекс виступає за те, щоб з наступної весни обмежити доступ до маршруту, що веде на гору Монблан.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Як зазначено, похід навколо Монблану – один із найпопулярніших далеких маршрутів Європи: 170 км через Францію, Італію та Швейцарію. Щороку ним проходять близько 80 тисяч туристів.

Станом на сьогодні на найпопулярніших ділянках Монблану групи туристів йдуть настільки щільно, що між ними майже не залишається відстані.

При цьому не всі відвідувачі виявляють повагу до природи. Місцеві жителі скаржаться і вважають, що ситуація стала неприпустимою.

"Сьогодні всі йдуть ланцюжком: люди бачать лише спину того, хто йде попереду. У цьому немає нічого хорошого", – сказав мер комуни Сен-Жерве-ле-Бен.

Сен-Жерве-ле-Бен розташований на французькій стороні масиву Монблан, у департаменті Верхня Савойя у Французьких Альпах.

Місто є важливою відправною точкою для маршрутів у цьому районі. Французька ділянка маршруту Tour du Mont-Blanc (TMB) також проходить через цей регіон.

Пейлекс пропонує, щоб у майбутньому для проходження маршруту навколо Монблану треба було забронювати місце в гірській хатині або в спеціально позначеній ділянці, де туристи чи альпіністи можуть тимчасово переночувати просто неба або розкласти намет.

Лише невелика частина маршруту навколо Монблану пролягає територією комуни Сен-Жерве. Решта комун уздовж французької ділянки маршруту спільно працюють над новим регулюванням і домагаються того, щоб воно набуло чинності вже наступної весни.

У Швейцарії поки що не планують запроваджувати аналогічні обмеження на доступ.

Йоахім Раусіс, мер комуни Орсьєр у кантоні Вале, також бачить необхідність вживати заходів, але не говорить про яскраво виражений надмірний туристичний потік.

"Є сигнали, і нам потрібно навести лад. Але насамперед необхідна координація між Швейцарією, Італією та Францією", – вважає Раусіс.

Нагадаємо, на іспанській Майорці у неділю тисячі людей знову вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти масового туризму.

В уряді Іспанії очікують, що цього року країну відвідають 100 мільйонів іноземних туристів.