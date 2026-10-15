В Афинах боснийские футбольные фанаты устроили столкновения с полицией

В ночь на четверг в центре Афин боснийские болельщики заблокировали дороги и вступили в столкновения с греческой полицией накануне матча Лиги конференций УЕФА между местным "Панатинаикосом" и "Борацем" (Баня-Лука).

Об этом сообщает eKathimerini со ссылкой на местную полицию, информирует "Европейская правда".

По данным правоохранителей, во время столкновений, произошедших незадолго до рассвета, были задержаны 11 человек, один полицейский получил ранение, а также были повреждены стеклянный фасад отеля и мебель.

В заявлении полиции отмечается, что около 150 футбольных болельщиков-гостей, некоторые из которых имели при себе камни, металлические прутья и пиротехнику, прошли маршем по центру города, нарушая движение транспорта.

Как говорится в заявлении, когда полиция прибыла на место, болельщики напали на правоохранителей.

Напомним, в августе в Германии 35 полицейских получили травмы, а несколько футбольных болельщиков были задержаны после того, как во время матча кубка страны между "Вальдхофом" (Манхайм) и "Кайзерслаутерном" вспыхнули столкновения.

В Мюнхене после массовой драки футбольных фанатов в апреле задержали более 500 человек.