Зеленський затвердив стратегію з прав людини, потрібну для євроінтеграції

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив нову Національну стратегію у сфері прав людини з урахуванням заходів з реалізації євроінтеграційного стратегічного курсу України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляється на президентському сайті.

Відповідний указ президента №1038/2026 датований 12 жовтня, однак опублікований він був лише в четвер, 15 жовтня.

Національна стратегія у сфері прав людини є довгостроковим програмним документом державної політики у сфері прав людини, що визначає стратегічні цілі і принципи забезпечення та захисту прав і свобод людини в Україні та реалізується на всій її території, зокрема з урахуванням особливостей правового режиму воєнного стану.

Зазначається, що затверджена стратегія корелюється з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.



"Реалізація Стратегії сприятиме виконанню зобов'язань України в рамках переговорів про вступ України до Європейського Союзу, зокрема за Дорожньою картою з питань верховенства права, схваленою розпорядженням Кабінету міністрів України від 14 травня 2025 року № 475-р "Деякі питання забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу за кластером 1 "Основи процесу вступу до ЄС", у тому числі з урахуванням проміжних ключових показників, викладених в Спільній позиції Європейського Союзу від 12 червня 2026 року", – зазначається в документі.

Як повідомлялося, Верховна Рада у четвер ухвалила в цілому законопроєкт №16051-1 щодо оподаткування ПДВ міжнародних посилок та електронної торгівлі, що є необхідним для отримання фінансової допомоги від ЄС.

В Єврокомісії раніше говорили, що якщо Україна не затвердить закон про скасування ПДВ-пільги для імпортованих посилок низької вартості, вона ризикує не отримати транш у розмірі 3,7 млрд євро, який планується виплатити на початку осені в рамках макрофінансової допомоги.