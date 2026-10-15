Зеленский утвердил стратегию в области прав человека, нужную для евроинтеграции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил новую Национальную стратегию в сфере прав человека с учетом мер по реализации стратегического курса Украины на евроинтеграцию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщается на сайте президента.

Соответствующий указ президента № 1038/2026 датирован 12 октября, однако опубликован он был только в четверг, 15 октября.

Национальная стратегия в сфере прав человека является долгосрочным программным документом государственной политики в сфере прав человека, который определяет стратегические цели и принципы обеспечения и защиты прав и свобод человека в Украине и реализуется на всей ее территории, в частности с учетом особенностей правового режима военного положения.

Отмечается, что утвержденная стратегия согласуется с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.



"Реализация Стратегии будет способствовать выполнению обязательств Украины в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, в частности в соответствии с "Дорожной картой" по вопросам верховенства права, утвержденной распоряжением Кабинета министров Украины от 14 мая 2025 года № 475-р "Некоторые вопросы обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз по кластеру 1 "Основы процесса вступления в ЕС", в том числе с учетом промежуточных ключевых показателей, изложенных в Совместной позиции Европейского Союза от 12 июня 2026 года", – отмечается в документе.

Как сообщалось, Верховная Рада в четверг приняла в целом законопроект № 16051-1 о налогообложении НДС международных посылок и электронной торговли, что необходимо для получения финансовой помощи от ЕС.

В Еврокомиссии ранее заявляли, что если Украина не примет закон об отмене НДС-льготы для импортируемых посылок низкой стоимости, она рискует не получить транш в размере 3,7 млрд евро, который планируется выплатить в начале осени в рамках макрофинансовой помощи.