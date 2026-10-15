Рада схвалила законопроєкт про ПДВ для посилок до 150 євро, потрібний для траншу від ЄС

Верховна Рада у четвер ухвалила в цілому законопроєкт №16051-1 щодо оподаткування ПДВ міжнародних посилок та електронної торгівлі, що є необхідним для отримання фінансової допомоги від ЄС.

Про це свідчить картка законопроєкту на сайті ВР, повідомляє "Європейська правда".

Ініціатор законопроєкту, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що мета цього закону – наблизити українське законодавство до європейських правил та забезпечити додаткові надходження на потреби армії.

Як повідомляє "ЕП", за відповідне рішення проголосували 252 депутати. Для функціонування законопроєкту потрібно ухвалити також зміни до Митного кодексу (законопроєкт №15460). Рада розгляне їх пізніше у четвер.

Ухвалення цих законів є умовою надання бюджетної підтримки та фінансування з боку ЄС та МВФ. Законопроєкти передбачають, що на посилки вартістю до 150 євро буде нараховуватися ПДВ, від якого вони раніше були звільнені.

Без податку залишаться лише некомерційні посилки "від фізособи фізособі" вартістю до 45 євро та окремі товари для військових.

16 вересня Верховна Рада України прийняла за основу пакет доопрацьованих законопроєктів №16051-1 та № 15460 щодо оподаткування міжнародних посилок.

В Єврокомісії раніше говорили, що якщо Україна не затвердить закон про скасування ПДВ-пільги для імпортованих посилок низької вартості, вона ризикує не отримати транш у розмірі 3,7 млрд євро, який планується виплатити на початку осені в рамках макрофінансової допомоги.