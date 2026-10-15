Росія заборонила в'їзд вірменській депутатці від партії Пашиняна

Депутатка парламенту Вірменії від керівної партії "Громадянський договір" Лусіна Бадалян повідомила, що їй заборонили в’їзд до Росії.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Бадалян зазначила, що 14 жовтня мала вирушити до Санкт-Петербурга для участі у засіданні Міжпарламентської асамблеї Співдружності незалежних держав (СНД).

"Як членкиня делегації Національних зборів Вірменії в Міжпарламентській асамблеї СНД я мала взяти участь у засіданні, на порядку денному якого було 16 питань. Однак мені не дозволили в’їхати до Російської Федерації на тій підставі, що мені заборонено в’їзд", – розповіла вона.

Бадалян додала, що їй невідомі причини такого рішення російської сторони.

"Це дивна й тривожна ситуація, коли члену національної парламентської делегації не дозволяють поїхати до штаб-квартири міжнародної парламентської організації для виконання своїх службових обов’язків та участі в роботі комітету", – резюмувала вона.

Вірменська служба "Радіо Свобода" відзначає, що це не перший випадок, коли депутати від партії "Громадянський договір", лідером якої є прем’єр-міністр Нікол Пашинян, стикаються з проблемами під час в’їзду до Росії або транзиту через неї.

Зокрема, у березні 2026 року депутатка Марина Казарян розповіла, що російська авіакомпанія анулювала її квитки до Ашхабада, куди вона летіла у службових справах транзитом через Росію.

Тоді причину такого рішення російська сторона також не пояснювала.

Також варто зазначити, що нещодавно ЗМІ писали, що Росія може повністю припинити постачання природного газу до Вірменії з 1 листопада, якщо Єреван не виконає низку політичних вимог Москви.

Нагадаємо, в серпні прем’єр Вірменії Нікол Пашинян у межах урядової програми анонсував підготовку подачі заявки на вступ до Євросоюзу.

Читайте детальніше, як у Вірменії все менше зважають на Кремль і планують вступати до ЄС.