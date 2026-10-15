Россия запретила въезд армянской депутатке от партии Пашиняна

Депутат парламента Армении от правящей партии "Гражданский договор" Лусина Бадалян сообщила, что ей запретили въезд в Россию.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Бадалян отметила, что 14 октября должна была отправиться в Санкт-Петербург для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых носударств (СНГ).

"Как член делегации Национального собрания Армении в Межпарламентской ассамблее СНГ я должна была принять участие в заседании, на повестке дня которого стояло 16 вопросов. Однако мне не разрешили въехать в Российскую Федерацию на том основании, что мне запрещен въезд", – рассказала она.

Бадалян добавила, что ей неизвестны причины такого решения российской стороны.

"Это странная и тревожная ситуация, когда члену национальной парламентской делегации не разрешают поехать в штаб-квартиру международной парламентской организации для выполнения своих служебных обязанностей и участия в работе комитета", – резюмировала она.

Армянская служба "Радио Свобода" отмечает, что это не первый случай, когда депутаты от партии "Гражданский договор", лидером которой является премьер-министр Никол Пашинян, сталкиваются с проблемами при въезде в Россию или транзите через нее.

В частности, в марте 2026 года депутат Марина Казарян рассказала, что российская авиакомпания аннулировала её билеты в Ашхабад, куда она летела по служебным делам транзитом через Россию.

Тогда причину такого решения российская сторона также не объясняла.

Также стоит отметить, что недавно СМИ писали, что Россия может полностью прекратить поставки природного газа в Армению с 1 ноября, если Ереван не выполнит ряд политических требований Москвы.

Напомним, в августе премьер Армении Никол Пашинян в рамках правительственной программы анонсировал подготовку подачи заявки на вступление в Евросоюз.

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