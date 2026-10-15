На грецькому Родосі загинув чоловік, чиє авто паводком змило в море

25-річний чоловік загинув у середу після того, як його автомобіль змило у море сильним паводком на грецькому острові Родос, де потужні шторми спричинили масштабні повені та паралізували транспортне сполучення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Як повідомила грецька берегова охорона, чоловіка знайшли без свідомості в морі біля пляжу Стегна на східному узбережжі острова, неподалік від села Архангелос, після того, як потужні течії змили у воду чотири автомобілі. На місце події прибули співробітники берегової охорони, поліцейські та бригади швидкої допомоги.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, чоловік, який працював у готелі, пішов, щоб забрати свій автомобіль, коли його змило потоком води. Йому не вдалося врятуватися з автомобіля.

Шторм спричинив значні перебої на всьому острові Родос: дороги були затоплені, автомобілі застрягли, а рух перервано. Влада закрила дороги в кількох районах, а ділянка дороги, що з’єднує Архангелос і Малонас, була перекрита після того, як на проїжджу частину впав великий камінь, пошкодивши дорожнє покриття та захисні огорожі.

Мер Родосу Александрос Коліадіс закликав мешканців уникати непотрібних поїздок і попередив їх не намагатися перетинати затоплені дороги чи струмки – ані на автомобілі, ані пішки. Влада також оголосила надзвичайну ситуацію, закликавши людей обмежити свої пересування.

Національна обсерваторія Афін зафіксувала на своїй метеостанції на Родосі 264 міліметри опадів станом на 12:50 середи, з них 202 міліметри випали приблизно за шість з половиною годин.

Школи та муніципальні спортивні об’єкти на Родосі були закриті, а деякі місцеві автобусні маршрути – призупинені.

У турецькому Стамбулі рятувальні команди всю ніч вели пошуково-рятувальні роботи по всьому місту після того, як внаслідок сильних повеней загинули двоє людей і було евакуйовано понад 2 тисячі мешканців.

На початку жовтня іспанська Барселона та прилеглі до неї муніципалітети пережили найбільш дощовий день за останні 20 років.

Тоді ж повідомляли, що внаслідок проливних дощів та повеней в іспанському регіоні Каталонія загинули дві людини.