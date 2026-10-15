На греческом Родосе погиб мужчина, чье авто смыло в море наводнением

25-летний мужчина погиб в среду после того, как его автомобиль смыло в море сильным потоком воды на греческом острове Родос, где мощные штормы вызвали масштабные наводнения и парализовали транспортное сообщение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Как сообщила греческая береговая охрана, мужчину нашли без сознания в море у пляжа Стегна на восточном побережье острова, недалеко от села Архангелос, после того как сильные потоки воды смыли в воду четыре автомобиля. На место происшествия прибыли сотрудники береговой охраны, полицейские и бригады скорой помощи.

По сообщениям местных СМИ, мужчина, работавший в отеле, пошел забирать свой автомобиль, когда его смыло потоком воды. Ему не удалось спастись из автомобиля.

Шторм вызвал значительные перебои на всем острове Родос: дороги были затоплены, автомобили застряли, а движение прервано. Власти закрыли дороги в нескольких районах, а участок дороги, соединяющий Архангелос и Малонас, был перекрыт после того, как на проезжую часть упал большой камень, повредив дорожное покрытие и защитные ограждения.

Мэр Родоса Александрос Колиадис призвал жителей избегать ненужных поездок и предупредил их не пытаться пересекать затопленные дороги или ручьи – ни на автомобиле, ни пешком. Власти также объявили чрезвычайную ситуацию, призвав людей ограничить свои передвижения.

Национальная обсерватория Афин зафиксировала на своей метеостанции на Родосе 264 миллиметра осадков по состоянию на 12:50 среды, из них 202 миллиметра выпали примерно за шесть с половиной часов.

Школы и муниципальные спортивные объекты на Родосе были закрыты, а некоторые местные автобусные маршруты – приостановлены.

В турецком Стамбуле спасательные команды всю ночь вели поисково-спасательные работы по всему городу после того, как в результате сильных наводнений погибли два человека и было эвакуировано более 2 тысяч жителей.

В начале октября испанская Барселона и прилегающие к ней муниципалитеты пережили самый дождливый день за последние 20 лет.

Тогда же сообщалось, что в результате проливных дождей и наводнений в испанском регионе Каталония погибли два человека.