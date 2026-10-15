В Естонії попередили про загрозу російських диверсій для єдності Заходу

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає, що ризик того, що Росія може підірвати західну підтримку України за допомогою гібридних атак, диверсій та дезінформаційних кампаній, є ключовою проблемою для Естонії.

Про це він сказав у інтерв’ю Reuters, передає "Європейська правда".

Тсахкна висловив побоювання, що Москва може посилити гібридні дії, ймовірно, зосередившись на критичній інфраструктурі та підприємствах оборонної промисловості, щоб розколоти західні суспільства.

"Росія дуже уважно стежить за тим, як ми реагуємо. Якою на практиці є наша політична єдність", – сказав міністр закордонних справ Естонії.

На його думку, країни Балтії, Фінляндія і Польща вже десятиліттями психологічно готувалися до того, що Росія може здійснювати атаки різного масштабу.

"Але моє головне занепокоєння полягає в тому, що західна частина європейських суспільств до цього не готова", – сказав він.

Раніше він казав, що Росія вже атакує Європу, і це більше не можна ігнорувати.

Також глава естонського МЗС висловлював думку, що європейські лідери повинні припинити називати російські атаки "гібридними".