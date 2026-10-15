В Эстонии предупредили об угрозе российских диверсий для единства Запада

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна считает, что риск того, что Россия может подорвать западную поддержку Украины с помощью гибридных атак, диверсий и дезинформационных кампаний, является ключевой проблемой для Эстонии.

Об этом он заявил в интервью Reuters, передает "Европейская правда".

Тсахкна выразил опасения, что Москва может усилить гибридные действия, вероятно, сосредоточившись на критической инфраструктуре и предприятиях оборонной промышленности, чтобы расколоть западные общества.

"Россия очень внимательно следит за тем, как мы реагируем. Каким на практике является наше политическое единство", – сказал министр иностранных дел Эстонии.

По его мнению, страны Балтии, Финляндия и Польша уже десятилетиями психологически готовились к тому, что Россия может осуществлять атаки различного масштаба.

"Но моя главная обеспокоенность заключается в том, что западная часть европейского общества к этому не готова", – сказал он.

Ранее он заявлял, что Россия уже атакует Европу, и это больше нельзя игнорировать.

Также глава эстонского МИД высказывал мнение, что европейские лидеры должны прекратить называть российские атаки "гибридными".