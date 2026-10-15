Глава МЗС Франції: дві третини розвідданих надходять Україні від європейців

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що дві третини розвідданих для України надходять від європейців, зокрема від Франції.

Про це він сказав в ефірі France Inter, передає "Європейська правда".

За словами міністра закордонних справ, "з початку війни в Україні нам уже двадцять разів говорили, що Україна впаде, що США покидають Україну".

"Але правда в тому, що Європа вже давно надає Києву основну частину підтримки", – стверджує Жан-Ноель Барро.

Міністр також каже, що "дві третини розвідданих, які сьогодні надаються Україні, надходять від європейців, і зокрема від Франції".

"Ми ведемо війну не лише на полі бою, а й у свідомості людей", – наголошує Барро, який звинувачує "Кремль та його тролів у соціальних мережах" у тому, що вони прагнуть відвернути європейців від підтримки України та українців.

За даними видання The Washington Post, США пригрозили Україні зупинкою надання розвідданих, якщо українські військові будуть здійснювати нові удари по російських об’єктах енергетики.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив у вівторок в інтерв’ю радіостанції NPR, що українські військові отримали попередження та погрози щодо обміну розвідданими, але ці погрози поки що не були втілені в життя.

Президент США Дональд Трамп також заявив журналістам у вівторок, що обмін розвідданими триває.

В Європейській комісії заявили, що не бачать жодних ознак того, що обмін розвідувальними даними між Україною і США припинився.