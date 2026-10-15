Глава МИД Франции: две трети разведданных Украина получает от европейцев

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что две трети разведданных для Украины поступают от европейцев, в частности от Франции.

Об этом он сказал в эфире France Inter, передает "Европейская правда".

По словам министра иностранных дел, "с начала войны в Украине нам уже двадцать раз говорили, что Украина падет, что США покидают Украину".

"Но правда в том, что Европа уже давно оказывает Киеву основную часть поддержки", – утверждает Жан-Ноэль Барро.

Министр также отмечает, что "две трети разведданных, которые сегодня предоставляются Украине, поступают от европейцев, и в частности от Франции".

"Мы ведем войну не только на поле боя, но и в сознании людей", – подчеркивает Барро, который обвиняет "Кремль и его троллей в социальных сетях" в том, что они стремятся отвратить европейцев от поддержки Украины и украинцев.

По данным издания The Washington Post, США пригрозили Украине прекратить предоставление разведданных, если украинские военные будут наносить новые удары по российским объектам энергетики.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил во вторник в интервью радиостанции NPR, что украинские военные получили предупреждения и угрозы относительно обмена разведданными, но эти угрозы пока не были воплощены в жизнь.

Президент США Дональд Трамп также заявил журналистам во вторник, что обмен разведданными продолжается.

В Европейской комиссии заявили, что не видят никаких признаков того, что обмен разведывательными данными между Украиной и США прекратился.