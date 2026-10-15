Глава МИД Франции: две трети разведданных Украина получает от европейцев
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что две трети разведданных для Украины поступают от европейцев, в частности от Франции.
Об этом он сказал в эфире France Inter, передает "Европейская правда".
По словам министра иностранных дел, "с начала войны в Украине нам уже двадцать раз говорили, что Украина падет, что США покидают Украину".
"Но правда в том, что Европа уже давно оказывает Киеву основную часть поддержки", – утверждает Жан-Ноэль Барро.
Министр также отмечает, что "две трети разведданных, которые сегодня предоставляются Украине, поступают от европейцев, и в частности от Франции".
"Мы ведем войну не только на поле боя, но и в сознании людей", – подчеркивает Барро, который обвиняет "Кремль и его троллей в социальных сетях" в том, что они стремятся отвратить европейцев от поддержки Украины и украинцев.
По данным издания The Washington Post, США пригрозили Украине прекратить предоставление разведданных, если украинские военные будут наносить новые удары по российским объектам энергетики.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил во вторник в интервью радиостанции NPR, что украинские военные получили предупреждения и угрозы относительно обмена разведданными, но эти угрозы пока не были воплощены в жизнь.
Президент США Дональд Трамп также заявил журналистам во вторник, что обмен разведданными продолжается.
В Европейской комиссии заявили, что не видят никаких признаков того, что обмен разведывательными данными между Украиной и США прекратился.