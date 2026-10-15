Трамп скасував пряму трансляцію страти колишнього військового

Президент США Дональд Трамп скасував пряму трансляцію запланованого розстрілу засудженого до страти колишнього військового.

Про це він повідомив у четвер у Truth Social, передає "Європейська правда".

Оголошення з'явилося після широкого резонансу, викликаного планом транслювати його смерть.

"Я вважаю, що трансляція страти на загальний огляд могла б стати потужним стримувальним фактором для всього світу, який побачив би, як Америка розправляється з терористами та покидьками на кшталт Нідала Хасана, але багато дуже добрих і доброзичливих людей воліли б не бачити, як він помирає, ні в прямому ефірі, ні за допомогою будь-яких інших засобів візуального спостереження", – написав президент США.

"Він загине, як і було заплановано, від куль розстрільної команди, але ця подія не транслюватиметься", – додав Трамп.

Минулого тижня міністр оборони Піт Гегсет оголосив про плани провести пряму трансляцію страти Хасана розстрільною командою, запланованої на 3 грудня, що одразу викликало широку хвилю обурення з боку республіканців, демократів та Католицької церкви.

Хасан, колишній офіцер армії, у 2009 році під час стрілянини на військовій базі у Форт-Худі вбив 13 солдатів і поранив ще десятки. У 2013 році військовий суд визнав його винним і засудив до смертної кари.