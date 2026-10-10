У США росте спротив прямій трансляції страти колишнього військового

У п’ятницю американські законодавці-республіканці приєдналися до релігійних лідерів та міжнародних спостерігачів у висловленні протесту проти плану Пентагону транслювати в прямому ефірі страту розстрілом, тоді як президент Дональд Трамп заявив, що ще не вирішив, чи дозволити пряму трансляцію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Віцепрезидент Джей-Ді Венс висловив скептицизм щодо того, чи здійснить Пентагон пряму трансляцію страти колишнього психіатра армії США Нідала Хасана, призначеної на 3 грудня. Хасана було визнано винним на військовому суді за вбивство 13 осіб у Форт-Худі, штат Техас, у 2009 році.

"Я не знаю, чи це насправді відбудеться", – сказав Венс журналістам у Цинциннаті, маючи на увазі план прямої трансляції, який підтримує міністр оборони Піт Гегсет.

Якщо трансляцію покажуть публічно, зазначив Венс, "я її дивитися не буду".

Трамп заявив журналістам, що Хасан заслуговує на смертну кару через розстріл, назвавши його "абсолютно божевільним". Однак на запитання, чи хоче він, щоб страту транслювали в прямому ефірі, президент-республіканець відповів, що ще не "прийняв рішення з цього приводу".

Високопоставлений католицький єпископ США та лідер американських євангельських християн висловили протест проти цього плану, як і Управління ООН з прав людини.

Кілька американських законодавців-республіканців також виступили проти трансляції в прямому ефірі.

Сенатор Джон Кертіс написав у соціальних мережах, що "цивілізація занепадає, коли вона культивує потяг до страт як до форми розваги". Сенатор Том Тілліс і представник Палати представників Остін Скотт заявили, що пряма трансляція страт – це те, що робили б ісламістські екстремісти. Член Палати представників Роб Бреснахан зазначив, що біль, який відчувають жертви та члени їхніх сімей, "заслуговує на повагу, а не на публічне шоу".

"Це слід переглянути", – написав у соцмережах конгресмен Майкл Баумгартнер.

Демократи в переважній більшості також виступили проти.

Ця подія буде надзвичайною навіть для країни, яка вже давно застосовує смертну кару. За словами експертів із питань смертної кари, урядові страти ніколи раніше не транслювалися в ефірі чи в прямому ефірі, а американські збройні сили не проводили розстрілів з 1945 року. Хасан, якому зараз 56 років, як вважається, прикутий до інвалідного візка, оскільки під час арешту його поранила поліція.

Високопосадовець Білого дому, який висловився на умовах анонімності, зазначив, що Трамп не виступає проти ідеї трансляції страти в прямому ефірі, але може змінити свою думку. За словами посадовця, Білий дім прислухається до занепокоєнь законодавців, союзників та релігійних лідерів, які закликають адміністрацію не проводити пряму трансляцію.

Напередодні стало відомо, що США транслюватимуть у прямому ефірі майбутню страту розстрільною командою армії стрільця, який у 2009 році вбив 13 осіб на військовій базі Форт-Худ.

Нагадаємо, у 2024 році найвищий апеляційний суд Франції відмовив у реабілітації Жака Феша, страченого у 1957 році на гільйотині за вбивство 35-річного поліцейського Жана-Батіста Верна.

Нині смертна кара заборонена в усіх європейських державах за винятком Білорусі, але окремі політики час від часу порушують можливість її відновлення.