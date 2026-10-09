США транслюватимуть у прямому ефірі страту колишнього військового

США транслюватимуть у прямому ефірі майбутню страту розстрільною командою армії стрільця, який у 2009 році вбив 13 осіб на військовій базі Форт-Худ.

Про це повідомив Пентагон, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Нідал Хасан, колишній армійський психіатр, стане першою людиною, страченою розстрільною командою американських військових з 1945 року.

Страта запланована на 3 грудня на тій самій величезній базі в Техасі, де Хасан відкрив вогонь із пістолета з лазерним прицілом у медичному закладі. Це відбувається на тлі загострення дебатів у США щодо смертної кари після невдалої спроби страти жінки з Теннессі шляхом смертельної ін’єкції минулого тижня.

"Це транслюватиметься в прямому ефірі. Подробиці будуть надані згодом", – повідомив представник Пентагону.

Міністр оборони Піт Гегсет, який виступав за страту Хасана розстрілом, підтвердив плани щодо прямої трансляції страти у дописі в X.

У минулому ЗМІ намагалися транслювати страти в США по телебаченню, але суди забороняли це. За словами експертів, жодна інша країна, наскільки відомо, не транслює по телебаченню або в прямому ефірі законні страти.

Публічні страти стали надзвичайно рідкісними в усьому світі. Серед країн, які, як відомо, проводили їх останніми роками, – Іран та Афганістан, що перебуває під контролем "Талібану".

Позасудові лінчування в США, часто здійснювані білими натовпами, що націлювалися на чорношкірих американців, були публічними видовищами аж до XX століття. Остання законно санкціонована публічна страта в США відбулася в 1936 році, зазначають експерти з питань смертної кари. Тисячі людей спостерігали за повішенням 1936 року молодого чорношкірого чоловіка, якого було засуджено за зґвалтування білої жінки.

Гегсет заявив у програмі Human Events Daily, що рішення стратити Хасана розстрілом у Форт-Худі у четвер о 13:00 – приблизно в той самий час, день тижня та місце, де сталася стрілянина 2009 року – було "очевидним".

"Ми подбаємо про те, щоб люди могли це побачити, щоб це було публічно. Бо люди мають зрозуміти, що… за такі вчинки настають серйозні наслідки", – сказав Гегсет.

На запитання, чи висував Хасан якісь останні прохання, Гегсет відповів: "Мені байдуже. Ми побачимося з ним 3 грудня".

У серпні 2013 року військове журі засудило Хасана до смертної кари, визнавши його винним за 45 пунктами звинувачення в умисному вбивстві та замаху на умисне вбивство.

Стрілянина сталася за кілька тижнів до того, як Хасана, якому зараз 56 років, мали відправити до Афганістану. В результаті поранення, отриманого від пострілу поліції під час арешту, він залишився частково паралізованим і прикутим до інвалідного візка.

Згідно з військовим законодавством США, президент США повинен схвалити страту розстрільною командою. Президент Дональд Трамп зробив це за рекомендацією Гегсета, повідомив у понеділок Пентагон.

Громадська організація Death Penalty Action, яка виступає проти смертної кари, зазначила, що страта Хасана стане першою військовою стратою з 1961 року.

За даними Інформаційного центру з питань смертної кари, страта 1961 року була здійснена шляхом повішення.

Останні відомі страти, виконані військовими розстрільними командами США, відбулися у 1945 році, повідомив центр.

Нагадаємо, у 2024 році найвищий апеляційний суд Франції відмовив у реабілітації Жака Феша, страченого у 1957 році на гільйотині за вбивство 35-річного поліцейського Жана-Батіста Верна.

Нині смертна кара заборонена в усіх європейських державах за винятком Білорусі, але окремі політики час від часу порушують можливість її відновлення.