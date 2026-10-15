Трамп отменил прямую трансляцию казни бывшего военного

Президент США Дональд Трамп отменил прямую трансляцию запланированной казни бывшего военного, приговоренного к смертной казни.

Об этом он сообщил в четверг в Truth Social, передает "Европейская правда".

Объявление появилось после широкого резонанса, вызванного планом транслировать его смерть.

"Я считаю, что трансляция казни на всеобщее обозрение могла бы стать мощным сдерживающим фактором для всего мира, который увидел бы, как Америка расправляется с террористами и отбросами вроде Нидала Хасана, но многие очень добрые и доброжелательные люди предпочли бы не видеть, как он умирает, ни в прямом эфире, ни с помощью каких-либо других средств визуального наблюдения", – написал президент США.

"Он погибнет, как и было запланировано, от пуль расстрельной команды, но это событие транслироваться не будет", – добавил Трамп.

На прошлой неделе министр обороны Пит Хегсет объявил о планах провести прямую трансляцию казни Хасана расстрельной командой, запланированной на 3 декабря, что сразу же вызвало широкую волну возмущения со стороны республиканцев, демократов и Католической церкви.

Хасан, бывший офицер армии, в 2009 году во время стрельбы на военной базе в Форт-Худе убил 13 солдат и ранил ещё десятки. В 2013 году военный суд признал его виновным и приговорил к смертной казни.