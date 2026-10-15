У ЄС заморозили активи трьох осіб та дев'яти компаній, які обходять санкції проти Росії

Європейська Рада ухвалила додаткові обмежувальні заходи проти трьох осіб та дев’яти юридичних осіб, причетних до імпорту підсанкційних товарів до Росії, а також до обходу санкцій ЄС щодо нафти та фінансових операцій.

Про це пише Європейська правда з посиланням на пресслужбу Євроради.

Санкційні списки були затверджені в рамках системи обмежувальних заходів ЄС, спрямованих проти дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

"Обхід санкцій ЄС рівнозначний пособництву та підбурюванню до незаконної агресивної війни Росії. Сьогодні ми вживаємо подальших заходів проти осіб та компаній, які це роблять. Санкції вже позбавили Москву понад одного трильйона євро, але вони можуть бути ще ефективнішими, якщо ми будемо їх повною мірою застосовувати", – заявила Висока представниця із закордонних справ та політики безпеки ЄС Кая Каллас.

До списку увійшла LLC Movers Group – компанія з доставки вантажів, що базується в Росії та бере участь у паралельному імпорті до Росії товарів, на які поширюються обмежувальні заходи ЄС, а також її генеральний директор Дмітрій Чудовський.

Також Єврорада внесла до списку LLC DT Inier та її мажоритарну акціонерку Іванну Савчук. LLC DT Inier – це ліцензований російський митний брокер та оператор повного циклу логістики, який бере участь у децентралізованих схемах обходу санкцій, як і інші суб’єкти, внесені до списку сьогодні: Begler Tekstil Insaat Elektronik VE DIS Ticaret LTD та Medse Group LLC. Обидві ці компанії – торгові підприємства, що базуються в Туреччині, але керують глобальною мережею.

Крім того, ЄС вводить санкції проти LLC United Stream та його засновниці й директорки Світлани Гуменюк. United Stream – це компанія з надання фінансових послуг, зареєстрована в Російській Федерації, яка діє як платіжний агент та посередник, також сприяючи імпорту товарів ЄС, на які поширюються обмежувальні заходи.

Крім того, Єврорада запровадила санкції щодо суб’єктів, що базуються в Об’єднаних Арабських Еміратах, Індії та на Сейшельських островах. До цього списку входять DIS Logistics DMCC, Vigor Marine Services LLP та Shiva Shipping LTD., які є частиною екосистеми "тіньового флоту", а також Hurus Trade FZE – торговий посередник, що постачає нафту російського походження до Індії.

Особи та організації, включені до списку, підпадають під заморожування активів, а надання їм або на їхню користь коштів чи економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, заборонене. Крім того, до фізичних осіб, включених до списку, застосовується заборона на в’їзд до ЄС.

Нагадаємо у четвер, 15 жовтня, після рішень Суду, ЄС зняв санкції з бізнесменів Михаїла Гуцерієва та Віктора Шевцова, яких називають другом і "гаманцем" білоруського правителя Александра Лукашенка.

Як повідомляла "Європейська правда", 12 жовтня ЄС схвалив наймасштабніше розширення персональних санкцій проти РФ – у новому списку майже 1600 фізичних та юридичних осіб.