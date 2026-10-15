В ЕС заморозили активы трёх лиц и девяти компаний, которые обходят санкции против России

Европейский Совет принял дополнительные ограничительные меры в отношении трёх физических лиц и девяти юридических лиц, причастных к импорту товаров, подпадающих под санкции, в Россию, а также к обходу санкций ЕС в отношении нефти и финансовых операций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

Санкционные списки были утверждены в рамках системы ограничительных мер ЕС, направленных против действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

"Обход санкций ЕС равносилен пособничеству и подстрекательству к незаконной агрессивной войне России. Сегодня мы принимаем дальнейшие меры против лиц и компаний, которые это делают. Санкции уже лишили Москву более одного триллиона евро, но они могут быть еще более эффективными, если мы будем их в полной мере применять", – заявила Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас.

В список вошла LLC Movers Group – компания по доставке грузов, базирующаяся в России и участвующая в параллельном импорте в Россию товаров, на которые распространяются ограничительные меры ЕС, а также ее генеральный директор Дмитрий Чудовский.

Также Евросовет включил в список LLC DT Inier и её мажоритарного акционера Иванну Савчук. ООО "DT Inier" – это лицензированный российский таможенный брокер и оператор полного цикла логистики, который участвует в децентрализованных схемах обхода санкций, как и другие субъекты, внесенные в список сегодня: Begler Tekstil Insaat Elektronik VE DIS Ticaret LTD и Medse Group LLC. Обе эти компании – торговые предприятия, базирующиеся в Турции, но управляющие глобальной сетью.

Кроме того, ЕС вводит санкции против LLC United Stream и его основательницы и директора Светланы Гуменюк. United Stream – это компания по оказанию финансовых услуг, зарегистрированная в Российской Федерации, которая действует в качестве платежного агента и посредника, а также содействует импорту товаров из ЕС, на которые распространяются ограничительные меры.

Кроме того, Евросовет ввел санкции в отношении субъектов, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах, Индии и на Сейшельских островах. В этот список входят DIS Logistics DMCC, Vigor Marine Services LLP и Shiva Shipping LTD., которые являются частью экосистемы "теневого флота", а также Hurus Trade FZE – торговый посредник, поставляющий нефть российского происхождения в Индию.

Лица и организации, включенные в список, подпадают под замораживание активов, а предоставление им или в их пользу средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, запрещено. Кроме того, к физическим лицам, включенным в список, применяется запрет на въезд в ЕС.

Напомним, в четверг, 15 октября, после решений Суда ЕС снял санкции с бизнесменов Михаила Гуцериева и Виктора Шевцова, которых называют другом и "кошельком" белорусского правителя Александра Лукашенко.

Как сообщала "Европейская правда", 12 октября ЕС одобрил самое масштабное расширение персональных санкций против РФ – в новом списке почти 1600 физических и юридических лиц.