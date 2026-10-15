У Франції рейтинг кандидатки в президенти Ле Пен знову зріс

Ультраправа кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен набирає 37-38% голосів, згідно з опитуваннями – її рейтинг продовжує повільно зростати, порівняно з попереднім місяцем.

Про це повідомляє Public Sénat з посиланням на опитування від Odoxa-Backbone, інформує "Європейська правда".

Також крайнє лівий кандидат Жан-Люк Меланшон подолав 18% бар'єр серед голосів тих, хто збирається голосувати в першому турі, що на два пункти вище, ніж у травні. Таким чином він обігнав Едуара Філіпа, який має 17%.

Щодо центристсько-правоцентристських сил, опитування протестувало два сценарії першого туру. Якщо їх представлятиме Едуар Філіпп, результат Марін Ле Пен – 37%. Якщо ж Габріель Атталь – вона отримає 38%, випереджаючи Жан-Люка Меланшона (18,5%) та представник "Республіканців" Брюно Ретайо (9%).

Нагадаємо, результати попереднього опитування, оприлюднені 14 вересня, прогнозували Марін Ле Пен 33-36% голосів у першому турі.

Недавно Марін Ле Пен заявила, що в разі приходу до влади вона готова домогтися різкого скорочення бюджету ЄС і повноважень Брюсселя, а також знову наголосила, що Париж не підтримуватиме фінансування України.