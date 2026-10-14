Ле Пен заявила, що не підтримуватиме майбутнє фінансування України від ЄС

Ультраправа кандидатка в президенти Франції Марін Ле Пен заявила, що в разі приходу до влади вона готова домогтися різкого скорочення бюджету ЄС і повноважень Брюсселя, а також знову наголосила, що Париж не підтримуватиме фінансування України.

Про це Ле Пен заявила в інтерв’ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Ле Пен, яка має значну перевагу в опитуваннях, уже пообіцяла припинити двосторонню допомогу Києву, за винятком певної оперативної підтримки та підготовки українських солдатів, заявивши, що Франція більше не може собі цього дозволити. Вона зазначила, що у разі обрання може не підтримати фінансування України з боку ЄС, якщо це призведе до того, що Франція залишиться з рахунком.

"Чесно поводитися з паном Зеленським – це сказати йому, фактично попередити його: слухайте, ми не можемо зробити більше. Ми вже надали кредитів на суму 90 млрд євро, з яких 18 млрд припадає на Францію. Це справді велика сума", – сказала Ле Пен.

Проєкт семирічного бюджету ЄС містить спеціальний механізм фінансування України на суму до 100 млрд євро. Однак Ле Пен рішуче налаштована зірвати будь-яку бюджетну угоду, утримавши половину внеску Франції.

Ле Пен тривалий час симпатизувала Росії, а її партія колись отримала кредит від російського банку. Вона заявила, що підтримала фінансову та військову допомогу Франції Києву після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році та висловила своє засудження російської агресії.

Проте вона ще раз підтвердила свою рішучу опозицію до членства України в ЄС, заявивши, що це рівнозначно "харакірі", яке призведе до втрати суверенітету та "абсолютно колосальних економічних збитків" для Франції.

Нагадаємо, неформальна лідерка ультраправого "Національного об’єднання" виступає за "проведення великої конференції з питань миру" з метою досягнення "дипломатичного врегулювання" війни РФ проти України.

Вона уже заявляла, що Франція більше не може надавати Україні таку саму допомогу, як зараз, через погіршення свого фінансового стану. Також Марін Ле Пен заявила, що французьке сільське господарство втратить від вступу України в ЄС.

Як відомо, перед президентськими виборами-2027 у Франції Марін Ле Пен лідирує в опитуваннях зі значним відривом від конкурентів.