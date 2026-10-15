Ультраправая кандидатка в президенты Франции Марин Ле Пен набирает 37–38 % голосов; согласно опросам, её рейтинг продолжает медленно расти по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает Public Sénat со ссылкой на опрос Odoxa-Backbone, как сообщает "Европейская правда".

Также крайне левый кандидат Жан-Люк Меланшон преодолел 18-процентный барьер среди голосов тех, кто собирается голосовать в первом туре, что на два пункта выше, чем в мае. Таким образом, он обогнал Эдуара Филиппа, у которого 17%.

Что касается центристских и правоцентристских сил, в опросе были рассмотрены два сценария первого тура. Если их будет представлять Эдуар Филипп, результат Марин Ле Пен составит 37%. Если же Габриэль Атталь – она получит 38%, опережая Жан-Люка Меланшона (18,5%) и представителя "Республиканцев" Брюно Ретайо (9%).

Напомним, результаты предыдущего опроса, обнародованные 14 сентября, ппрогнозировали Марин Ле Пен 33–36% голосов в первом туре.

Недавно Марин Ле Пен заявила, что в случае прихода к власти она готова добиться резкого сокращения бюджета ЕС и полномочий Брюсселя, а также вновь подчеркнула, что Париж не будет поддерживать финансирование Украины.