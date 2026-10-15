Председатель парламента Словении пообещал Украине поддержку в вопросе вступления в ЕС

Председатель Национального собрания Словении Зоран Стеванович провел встречу со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком и заверил его в поддержке на пути в Европейский Союз.

Об этом Стефанчук написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Среди прочего, Стефанчук и Стеванович обсудили европейскую интеграцию Украины.

"Я благодарен за четкую уверенность в том, что мы можем рассчитывать на поддержку Словении на нашем пути к членству в ЕС", – написал председатель Верховной Рады.

Также Руслан Стефанчук и Зоран Стеванович обсудили возвращение украинских детей, похищенных Россией.

В тот же день Руслан Стефанчук встретился с главой венгерского парламента Агнеш Форштоффер. Она выразила поддержку украинскому народу и подтвердила готовность Венгрии и в дальнейшем помогать Украине и украинцам. А также – подтвердила поддержку движения Украины в сторону Европейского Союза.

Также в четверг, 15 октября, генсек НАТО Марк Рютте и президент Владимир Зеленский встретились в Брюсселе. Во время встречи они, в частности, поговорили об "энергетическом перемирии".