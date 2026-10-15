Голова угорського парламенту зустрілася зі Стефанчуком і підтвердила підтримку руху України до ЄС

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся зі спікеркою парламенту Угорщини Агнеш Форштоффер і заявив, що Україна та Угорщина відкрили нову сторінку у відносинах між парламентами.

Про це Стефанчук написав на своєму акаунті у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Глава угорського парламенту висловила підтримку українському народу та підтвердила готовність Угорщини й надалі допомагати Україні й українцям, каже Стефанчук. А також – підтвердила підтримку руху України до Європейського Союзу.

"Говорили й про спільні сторінки історії, зокрема трагічні. Українці пережили Голодомор, угорці – радянські репресії та примусові роботи, відомі як "малєнькій робот". Наші народи добре знають, що означає насильство, яке приходило з Москви", – написав спікер Верховної Ради.

Глави парламентів обох країн обговорили кроки для активізації міжпарламентської співпраці.

Нагадаємо, у вересні спікерка угорського парламенту Агнеш Форштоффер, як і інші посадовці, відмовилася від зустрічі з українським колегою у Будапешті.

Зараз відносини України з Угорщиною тимчасово покращилися: прем’єр-міністр Петер Мадяр підтвердив свою зустріч з президентом Володимиром Зеленським на полях саміту ЄС 15-16 жовтня.

Це сталося після того, як Верховна Рада у понеділок, 12 жовтня, схвалила в обох читаннях та в цілому зміни до закону про освіту, необхідні для того, щоб Угорщина погодила відкриття кластерів 2 та 3 на переговорах про вступ України до ЄС.