Генеральний секретар НАТО розповів про зустріч із Зеленським у Брюсселі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів про свою зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

У четвер, 15 жовтня, Рютте та Зеленський зустрілися у Брюсселі. Під час зустрічі вони, зокрема, поспілкувалися щодо "енергетичного перемир’я".

Також, як зазначив генсекретар НАТО, вони обговорили підтримку України з боку членів Альянсу, зокрема через механізм PURL.

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Цього дня Зеленський прибув з командою у Брюссель для участі в засіданні Європейської ради та перемовин з партнерами. Очікується, що 16 жовтня він також зустрінеться з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

Раніше у Києві казали, що для повноцінної зустрічі Зеленського з Мадяром потрібно узгодити час і місце.

Сам Мадяр заявив, що на зустрічі з президентом України говоритиме про "історичний успіх" у зміні відносин між країнами, але зустріч не буде тривалою.