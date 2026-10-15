Генеральний секретар НАТО розповів про зустріч із Зеленським у Брюсселі
Новини — Четвер, 15 жовтня 2026, 17:42 —
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів про свою зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі.
Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".
У четвер, 15 жовтня, Рютте та Зеленський зустрілися у Брюсселі. Під час зустрічі вони, зокрема, поспілкувалися щодо "енергетичного перемир’я".
Також, як зазначив генсекретар НАТО, вони обговорили підтримку України з боку членів Альянсу, зокрема через механізм PURL.
Цього дня Зеленський прибув з командою у Брюссель для участі в засіданні Європейської ради та перемовин з партнерами. Очікується, що 16 жовтня він також зустрінеться з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.
Раніше у Києві казали, що для повноцінної зустрічі Зеленського з Мадяром потрібно узгодити час і місце.
Сам Мадяр заявив, що на зустрічі з президентом України говоритиме про "історичний успіх" у зміні відносин між країнами, але зустріч не буде тривалою.