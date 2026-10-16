Транзит российского зерна через Латвию за 9 месяцев вырос в 2,3 раза

За девять месяцев этого года транзит зерновых из России через Латвию вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Об этом свидетельствуют данные Службы государственных доходов Латвии (VID), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

За девять месяцев этого года транзитом из России через Латвию было вывезено 689 995 тонн зерновых, тогда как за девять месяцев прошлого года – 303 306 тонн.

В свою очередь, объем зерновых, перевозимых транзитом из Беларуси, вырос в несколько раз, свидетельствуют данные VID. За девять месяцев этого года транзитом из Беларуси через Латвию было перевезено 131 417 тонн зерновых, тогда как за аналогичный период прошлого года – 60,8 тонн.

С 1 по 6 октября транзитом из России через Латвию было вывезено ещё 52 365 тонн зерновых, а транзитом из Беларуси – 14 640 тонн.

В VID напомнили, что законодательство Европейского Союза и Латвии не предусматривает запрета на транзит зерновых продуктов. При этом ввозить эти товары в страну для выпуска в свободный оборот запрещено, и таможня осуществляет строгий контроль, обеспечивая соблюдение этого запрета.

Законодательство ЕС устанавливает запрет на ввоз любых товаров, происходящих с территорий Украины, неконтролируемых украинским правительством. Ограничения распространяются на все процедуры ввоза, а также на транзит.

Напомним, российские экспортеры начали перенаправлять поставки зерна из Черного и Азовского морей в Балтийское на фоне атак Украины на суда и портовую инфраструктуру РФ. Страны Балтии решительно выступили против роста объемов экспорта российского зерна, проходящего транзитом через их территории.

В частности, Эстония 1 октября ввела запрет на перевозку российского и белорусского зерна через свою территорию в ответ на блокаду Россией экспорта зерновых из Украины.

Тем временем Латвия ввела пограничный контроль за зерном, чтобы предотвратить транзит украденного в Украине товара.

Лидеры стран Балтии на прошлой неделе направили совместное письмо председателю Европейского совета Антониу Коште и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом запретить транзит российского зерна через Европейский Союз.