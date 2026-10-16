19 человек получили травмы в результате столкновения автобуса и поезда возле туннеля под Ла-Маншем

19 человек получили травмы в результате столкновения автобуса и поезда на французской стороне туннеля под Ла-Маншем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Столкновение между микроавтобусом и грузовым поездом произошло в четверг вечером.

В микроавтобусе находились 19 человек, включая водителя. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия были срочно направлены машины скорой помощи, пожарные, полиция и вертолет.

Грузовой поезд стоял возле въезда в туннель под Ла-Маншем, а в автобусе находились водители грузовиков, которые готовились сесть на поезд Le Shuttle на погрузочной платформе на территории "Евротуннеля".

Водители были разных национальностей, все – мужчины.

Представители властей добавили, что это первый случай, когда авария "такого типа" произошла на грузовой платформе "Евротуннеля".

Власти не предоставили сразу более подробной информации о том, как произошла авария.

На снимке с места происшествия, опубликованном во французских СМИ, виден сильно повреждённый автобус, а вокруг него собрались полицейские и медики.

Железнодорожный оператор сообщил в своём заявлении: "Этот инцидент не касается и не влияет на поезда "Евростар", курсирующие в Лондон и из Лондона. Все поезда "Евростар" будут курсировать по расписанию".

Также было отмечено, что столкновение "произошло в нескольких километрах от Ла-Маншского туннеля".

В конце августа на востоке Нидерландов произошла авария с участием автобуса, перевозившего учащихся средней школы из Германии.

Недавно семь человек, в том числе двое полицейских, погибли в результате автомобильной аварии на северо-востоке Англии после того, как транспортное средство, двигавшееся по встречной полосе главной дороги, столкнулось с полицейским автомобилем.