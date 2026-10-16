Рейтинг одобрения Трампа достиг нового дна в опросе Fox News

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа в опросе Fox News упал до нового минимума, поскольку избиратели выражают глубокое недовольство его политикой в отношении инфляции и экономики.

Результаты опроса опубликованы Fox News 14 октября, сообщает "Европейская правда".

Опрос показал, что рейтинг одобрения Трампа составляет 36%. С мая этот показатель стабильно держался на уровне 39%. 64% зарегистрированных избирателей заявили, что не одобряют его деятельность на посту.

По данным Fox News, это самый низкий рейтинг одобрения, который президент получил в опросах этого телеканала за период двух своих сроков пребывания в Белом доме.

Эти результаты появились на фоне того, как республиканцы готовятся к решающему циклу промежуточных выборов, а Трамп продолжает сталкиваться с разочарованием избирателей из-за роста цен и общих экономических проблем.

Уровень одобрения Трампа среди республиканцев составляет 76%. Это также самый низкий показатель: на 3 пункта меньше, чем в прошлом месяце, и на 12 пунктов – чем в сентябре 2025 года.

Недавно Трамп назвал фейковыми цифрами свои низкие рейтинги.

Опрос Reuters/Ipsos также зафиксировал самый низкий рейтинг одобрения Трампа.