Рейтинг одобрения Трампа достиг нового дна в опросе Fox News
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа в опросе Fox News упал до нового минимума, поскольку избиратели выражают глубокое недовольство его политикой в отношении инфляции и экономики.
Результаты опроса опубликованы Fox News 14 октября, сообщает "Европейская правда".
Опрос показал, что рейтинг одобрения Трампа составляет 36%. С мая этот показатель стабильно держался на уровне 39%. 64% зарегистрированных избирателей заявили, что не одобряют его деятельность на посту.
По данным Fox News, это самый низкий рейтинг одобрения, который президент получил в опросах этого телеканала за период двух своих сроков пребывания в Белом доме.
Эти результаты появились на фоне того, как республиканцы готовятся к решающему циклу промежуточных выборов, а Трамп продолжает сталкиваться с разочарованием избирателей из-за роста цен и общих экономических проблем.
Уровень одобрения Трампа среди республиканцев составляет 76%. Это также самый низкий показатель: на 3 пункта меньше, чем в прошлом месяце, и на 12 пунктов – чем в сентябре 2025 года.
Недавно Трамп назвал фейковыми цифрами свои низкие рейтинги.
Опрос Reuters/Ipsos также зафиксировал самый низкий рейтинг одобрения Трампа.