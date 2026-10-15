У Молдові кажуть, що дрон, який пролетів над країною – "однозначно російський"

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що безпілотник, який пролетів над країною у ніч проти 15 жовтня, належить Росії.

Про це він заявив на пресконференції, цитує Newsmaker, пише "Європейська правда".

У ніч проти четверга, 15 жовтня, під час російського обстрілу України безпілотник знову порушив повітряний простір Молдови. Носатий заявив, що цей дрон "однозначно" російський.

"Військові зафіксували порушення повітряного простору Молдови в Штефан-Водському районі. Безпілотник перебував над територією країни вісім хвилин, а потім відлетів. Це однозначно російський безпілотник", – наголосив міністр оборони Молдови.

Він акцентував, що будь-який безпілотник у молдовському повітряному просторі загрожує безпеці країни, а також життю та здоров’ю людей.

"Я засуджую російські атаки на Україну та прикордонні райони Молдови", – додав Носатий.

Нагадаємо, вранці 30 вересня безпілотник пролетів через повітряний простір Молдови, після чого впав за межами села Гирбовець, що в Аненій-Нойському районі, та вибухнув.

За даними генерального інспекторату поліції, безпілотник вибухнув на висоті 40 метрів після зіткнення з опорою лінії зв’язку.

Того ж дня ще один безпілотник пролетів над Молдовою; влада закривала повітряний простір у північній та центральній частинах країни.

А міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що безпілотник був реактивним.