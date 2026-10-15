У Молдові заявили про порушення повітряного простору безпілотником

У ніч проти четверга, 15 жовтня, під час російського обстрілу України невідомий безпілотник знову порушив повітряний простір Молдови.

Про це Міністерство оборони Молдови повідомило у Facebook, пише "Європейська правда".

У Міноборони Молдови повідомили, що у зв’язку з масштабними атаками РФ на українські регіони Служба повітряних операцій Національної армії країни зафіксувала несанкціонований політ у повітряному просторі країни о 01:43.

Зазначається, що безпілотний літальний апарат пролетів через повітряний простір Молдови з боку села Градениці Одеської області у напрямку села Пуркарі в Штефан-Водському районі Молдови.

О 01:51 покинув повітряний простір Молдови у напрямку Старокозачого Одеської області.

Нагадаємо, вранці 30 вересня безпілотник пролетів через повітряний простір Молдови, після чого впав за межами села Гирбовець, що в Аненій-Нойському районі, та вибухнув.

За даними генерального інспекторату поліції, безпілотник вибухнув на висоті 40 метрів після зіткнення з опорою лінії зв’язку.

Того ж дня ще один безпілотник пролетів над Молдовою; влада закривала повітряний простір у північній та центральній частинах країни.

А міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що безпілотник був реактивним.