В ЕС исключили возможность ослабления санкций против России вопреки подходу Трампа

Руководители Евросоюза публично заверили президента Украины в том, что санкции против РФ ни в коем случае не будут ослаблены.

Об этом они заявили журналистам в пятницу перед заседанием Европейского совета, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Заявления европейских чиновников прозвучали на фоне решений руководства США об ослаблении санкционного давления и об ограничении помощи Украине. Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, впрочем, подчеркнула недопустимость использования "дизельного соглашения" в качестве повода для этого.

"Конечно, мы поддержали энергетическое перемирие, объявленное президентом Трампом. Но мы видим, что Россия ни минуты его не соблюдала. Напротив, Россия пошла на эскалацию", – пояснила она.

"Мы должны усилить давление на Россию", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Также президент Евросовета Антониу Кошта исключил возможность ослабления давления на РФ.

"Наш сигнал очень прост: поддержка ЕС сейчас сильнее, чем когда-либо. Не время отзывать какую-либо поддержку Украины, сейчас не время ослаблять санкции против России. Наоборот, сейчас время усилить поддержку и усилить давление, чтобы заставить Россию пойти на настоящее перемирие", – заявил Кошта.

"Скажу совершенно четко: мы не отменим никаких санкций, пока Россия не прекратит войну", – дополнила заявление Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщалось, США хотят ослабить санкции против "теневого флота". Действия президента Дональда Трампа, в частности "дизельное соглашение" с РФ, подвергаются критике и в США. В частности, 12 сенаторов написали Трампу письмо о том, что его соглашение с Путиным – это "предательство народа Украины".

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