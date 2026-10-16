В Эстонии спорят из-за планов изменить цвет паспорта

Министерство внутренних дел Эстонии предлагает вернуть эстонским заграничным паспортам синий цвет, однако в оппозиции заявили, что в условиях миграционной ситуации и гибридных атак со стороны РФ сейчас есть дела и поважнее.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Согласно подготовленному законопроекту, с 2030 года заграничные паспорта граждан Эстонии вновь будут иметь синие обложки. Кроме того, со следующего года планируется обновить элементы защиты как в паспортах граждан, так и в паспортах иностранцев.

По словам главы МВД Игоря Таро, идея изменить цвет обложки возникла во время работы над дизайном паспортов нового образца.

"Возникла мысль, что, поскольку эстонский паспорт является символом связи между государством и его гражданином в международном общении и главным удостоверением личности во время путешествий, его внешний вид должен отражать и цвета эстонского государства", – рассказал Таро.

По словам министра, имеющиеся паспорта будут действительны до истечения срока их действия.

Бывший глава МВД, лидер оппозиционной Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс в интервью Postimees раскритиковал идею Таро.

"Учитывая, что нам приходится всё больше заниматься предотвращением гибридных атак со стороны России, учитывая проблемы, связанные с численностью личного состава полиции и Спасательного департамента, а также ситуацию с миграцией, можно сказать, что министр внутренних дел сосредоточился совсем не на том. У нас есть дела поважнее. Зачем заниматься вопросами, на которые придется потратить значительные государственные ресурсы, но которые не принесут обществу никакого необходимого результата?" – сказал он.

Депутат Европарламента Юри Ратас также отметил, что работа над цветом паспорта кажется ему предвыборной имитацией деятельности.

Паспорта с синими обложками выдавались в Эстонии до Второй мировой войны и после восстановления независимости. Эстония начала выдавать загранпаспорта бордового цвета в 2004 году, после вступления в Европейский Союз.

Напомним, в прошлом году Эстония решила не признавать небиометрические заграничные паспорта, выданные Россией.

Также несколько лет назад Эстония разрешила аннулировать паспорта натурализованных граждан, воюющих на стороне РФ.