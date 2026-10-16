Премьер Чехии: Трамп подставил Европу своей сделкой с Путиным

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш раскритиковал договоренность американского президента Дональда Трампа с правителем РФ Владимиром Путиным по дизельному топливу.

Об этом он заявил перед началом второго дня саммита ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

По словам Бабиша, Трамп подставил Европу, и ей следует проявлять больше активности.

"Думаю, мы все хотим мира. Я не говорю, что мир означает соглашаться с какими-то российскими представлениями", – добавил он, не выдвинув других предложений.

"Дело в том, что война продолжается, Европа остается в стороне, а Трамп, заключив это соглашение с Путиным, фактически подставил нас, и мы должны что-то делать", – сказал чешский премьер.

Бабиш ранее уже назвал решение американского президента "пощечиной".

"Это огромная пощечина Европе", – сказал Бабиш о соглашении Трампа с Россией.

"Эта война – это плохо, нас ждет зима, мне самому интересно, с чем выступят ведущие лидеры Европы", – подытожил чешский премьер, по мнению которого поддержка Украины должна предоставляться в форме займа и не должна включаться в европейский бюджет.

Как сообщалось, США хотят ослабить санкции против "теневого флота". Действия президента Дональда Трампа, в частности "дизельное соглашение" с РФ, подвергаются критике и в США. В частности, 12 сенаторов написали Трампу письмо о том, что его соглашение с Путиным – это "предательство народа Украины".

Руководители Евросоюза при этом публично заверили президента Украины в том, что санкции против РФ ни в коем случае не будут ослаблены.

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