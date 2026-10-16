ЕС одобрил выделение 32 млн евро на систему обнаружения дронов на границе Эстонии

Европейская комиссия предварительно одобрила выделение почти 32 млн евро на систему наблюдения за беспилотниками на восточной границе Эстонии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Речь идет об очередном транше в рамках программы, о которой объявили в марте.

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA) продолжит создание многоуровневой интегрированной системы обнаружения беспилотников и воздушного наблюдения на внешней границе ЕС в сотрудничестве с Силами обороны Эстонии.

"В сотрудничестве с Силами обороны мы сможем закупить и установить радары и камеры, оборудование для обнаружения беспилотников, а также IT-систему, которая объединит эти средства для формирования общей картины ситуации", – заявил министр внутренних дел Игорь Таро.

"Это улучшит нашу способность выявлять и оценивать потенциальные угрозы, чтобы мы могли быстро реагировать. Наша цель – предотвращать угрозы до того, как они начнут влиять на безопасность жителей Эстонии", – добавил министр.

По словам Таро, восточная граница Эстонии в настоящее время является первой линией обороны свободного мира.

"Поддержка Европейского Союза в усилении наблюдения за беспилотниками на этом участке свидетельствует о том, что мы хорошо поработали до сих пор и выбрали правильный путь. Это также демонстрирует доверие к нашим навыкам и способности защищать внешнюю границу ЕС", – отметил он.

Финансирование поступит из фонда ЕС по управлению границами и визовой политике. Еще 10% стоимости проекта профинансирует сама Эстония.

О программе в марте объявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал. На защиту от беспилотников предусмотрено более 200 млн евро, а на системы наблюдения за дронами и противодействия им – около 214 млн евро в течение четырех лет.

Первые стационарные системы установили на юго-восточной границе Эстонии в мае, а полностью завершить развертывание системы планируют к концу 2029 года.