Прем'єр Естонії обіцяє появу в країні ешелонованої системи ППО

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал після зустрічі з президентом Аларом Карісом на засіданні Ради з держоборони повідомив, що найближчими роками система протиповітряної оборони Естонії стане ешелонованою, і держава інвестує в засоби протидії дронам понад 200 млн євро.

Ешелонована система – це комплексна робота засобів малого, середнього і великого радіуса дії. Вона дозволяє боротися з багатьма типами цілей. Тобто це багаторівневий захист: різні засоби ППО працюють на різних дистанціях і висотах. Кожен з них відповідає за знищення ворожих цілей у своєму радіусі.

"Найближчими роками Естонія створить ешелоновану систему протиповітряної оборони і введе постійну бойову готовність. Для виявлення малих дронів на східному кордоні буде створено ешелоновану позицію з виявлення і протидії дронам, в яку буде інвестовано близько п'яти мільйонів євро", – сказав Міхал.

"Система протидії та спостереження за дронами, що створюється на основі досвіду України, згідно з поточними планами, охопить східний кордон і чотири найбільші міста Естонії. Цей план охоплює різні проєкти й асигнування, у межах яких планується інвестувати загалом понад 200 мільйонів євро", – додав прем'єр-міністр.

За словами Міхала, система, створювана для відповідності цілям мирного часу, має почати функціонувати не пізніше кінця 2027 року.

Він додав, що для розвитку ешелонованої протиповітряної оборони в Силах оборони буде створено бригаду протиповітряної оборони, яка зміцнить можливості ППО як середньої, так і малої дальності.

"Найближчими роками в Естонію надійдуть придбані нами системи ППО середньої дальності IRIS-T, а також додаткові партії вже наявних систем ППО ближньої дальності Mistral і Piorun", – сказав Міхал.

Прем'єр-міністр зазначив, що наразі в розпорядженні Сил оборони для виявлення і відбиття дронів є кулемети калібру 12,7 мм, зенітні гармати калібром 23 мм, зенітні ракети Piorun і Mistral.

Міхал зазначив, що в мирний час Естонія під час захисту своєї території від дронів керується принципами, які якнайменше порушують повсякденне життя людей і функціонування суспільства.

"Таким чином, під час відбиття дронів необхідно враховувати, щоб використовувані засоби протидії дронам не завдавали шкоди людям під час падіння на землю. Крім того, у мирний час, щоб уникнути ескалації, біля кордону не ведуть стрілянину з бойової зброї в напрямку сусідньої країни", – сказав Міхал.

Він підкреслив, що в умовах війни діють інші правила і використовуються інші засоби.

Нагадаємо, після нещодавніх інцидентів з падінням українських дронів на території балтійських держав Латвія, Естонія та Литва заявили, що вони залишаються непохитними у своїй підтримці оборонних операцій України проти Росії. Латвія висловила протест російському дипломату через український дрон.