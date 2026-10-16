Каллас говорит, что ЕС пытается убедить США усилить давление на Россию

Европейские политики пытаются убедить партнеров из США в том, что для прекращения войны в Украине необходимо оказывать давление на Россию.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила высокая представительница ЕС по вопросам безопасности Кая Каллас на полях саммита лидеров ЕС 16 октября.

Каллас рассказала, как Европа хочет убедить США в необходимости оказывать давление на Кремль.

"Мы пытаемся убедить наших американских партнеров, что, если мы хотим положить конец этой войне, то должны усилить давление на агрессора. Потому что речь идет не только о том, чтобы положить конец этой войне, но и о том, чтобы гарантировать, что Россия больше не будет начинать новые войны", – заявила Каллас.

Она сообщила, что подготовила совместно с министрами иностранных дел ЕС "перечень требований – перечень европейских опасений в сфере безопасности, которые мы также должны представить России, а не отдавать ей всё, в чём она заинтересована, не получив при этом определённых уступок со стороны России".

"Но, конечно, вы видите, что с нашими американскими союзниками это очень сложно", – констатировала главная дипломатка ЕС.

Она добавила, что американские Starlink действительно необходимы Украине, и, к сожалению, "в краткосрочной перспективе Европа не может заменить эту способность".

"Именно поэтому мы сегодня также обсуждаем вопрос оборонной готовности", – сообщила Каллас.

Она также подняла вопрос об использовании замороженных активов РФ в интересах Украины.

"Мы договорились не возвращать замороженные активы, пока Россия не выплатит репарации Украине. Украине эти деньги нужны прямо сейчас. Поэтому нужно работать над механизмами солидарности, чтобы распределить риски между государствами-членами, чтобы мы действительно могли помочь Украине", – подытожила Кая Каллас.

Как сообщала "Европейская правда", 16 октября в Брюсселе, во второй день саммита лидеров ЕС, будет обсужден вопрос поддержки Украины с участием президента Украины Владимира Зеленского. Руководители ЕС уже публично заверили президента Украины в том, что санкции против РФ ни в коем случае не будут ослаблены.

В то же время глава правительства Бельгии Барт де Вевер категорически выступил против обсуждения идеи использования замороженных активов Центробанка РФ в пользу Украины.

Ранее "ЕвроПравда" сообщала, что на саммите лидеров ЕС 15–16 октября не будет принято решений о финансировании Украины и российских активах из-за отсутствия согласия по этому вопросу.