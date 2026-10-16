Трамп порадив новій речниці переглянути рішення очолити пресслужбу Білого дому

Американський президент Дональд Трамп заявив, що попросив нову прессекретарку Кеті Захарію переглянути своє рішення щодо посади його головної речниці.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі, цитує CNN, пише "Європейська правда".

Трамп сказав, що спілкувався із речницею в п’ятницю, 16 жовтня та розповів, що їй сказав.

"Чесно кажучи, якби я був на твоєму місці, я б передумав. Кеті, чи потрібно тобі це? Я не думаю, що тобі це потрібно", – розповів Трамп про свою розмову з Захарією.

Він зазначив, що вони поговорять, коли він повернеться до Білого дому, і що рішення залишить за нею.

Нагадаємо, 9 жовтня Кеті Захарія, консервативна коментаторка, яка короткий час працювала в Міністерстві внутрішньої безпеки США, була обрана наступною речницею Білого дому.

Втім, після першого брифінгу для преси західні ЗМІ звернули увагу на некомпетентність Захарії. Водночас Білий дім захищав її на тлі критики.