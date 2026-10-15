Білий дім захищає нову речницю на тлі сумнівів щодо її компетентності

Білий дім захищає свою нову речницю Кеті Захарію, яка опинилася в центрі уваги через сумніви щодо її компетентності.

Про це йдеться у публікації BBC, повідомляє "Європейська правда".

Президент США Дональд Трамп, оголошуючи про призначення Захарії, заявив, що вона адвокатка. Сама Захарія також називає себе юристкою.

Однак коли у вівторок журналіст запитав речницю, в якому штаті вона склала іспит на право займатися адвокатською практикою в США, вона, стоячи поруч із президентом, відповіла: "Коли я переїхала до Китаю".

Судячи з усього, вона не зареєстрована в колегії адвокатів у жодному зі штатів, де проживала.

Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг заявив, що Захарія "має унікальну кваліфікацію та виняткову кмітливість, що допоможе інформувати американський народ".

Відповідаючи на запитання щодо своїх кваліфікаційних даних, Захарія заявила у своєму повідомленні цього тижня: "Я практикувала у сфері права міжнародних угод, маючи всі необхідні кваліфікаційні документи".

У середу правозахисна організація Campaign for Accountability подала скаргу до Асоціації адвокатів штату Каліфорнія.

Вони вимагають провести розслідування щодо того, чи "не представляла Захарія себе публічно як особу, яка має право займатися юридичною практикою без відповідної ліцензії, що за каліфорнійським законодавством кваліфікується як злочин".

42-річна Захарія закінчила юридичний факультет Університету Пеппердайн у Каліфорнії у 2011 році, що підтвердив сам університет. Однак диплом юриста не є ліцензією на заняття юридичною практикою в США.

У її профілі в LinkedIn вказано, що з 2011 по 2013 рік вона працювала юристом у юридичній фірмі Zhong Lun у Пекіні. Втім, у Китаї право на отримання ліцензії на юридичну практику мають лише громадяни Китаю. Іноземні співробітники можуть працювати в юридичних фірмах на інших посадах.

У лютому минулого року Захарія заявила, що під час перебування в Китаї вона працювала зовнішнім юрисконсультом Міжнародної фінансової корпорації (МФК) та Світового банку.

BBC звернулася до Світового банку та МФК за коментарями.

Згідно з її профілем у LinkedIn, Захарія також обіймала посаду головного юрисконсульта в Fix California – консервативній некомерційній організації, заснованій соратником Трампа Ріком Гренеллом.

9 жовтня Кеті Захарія, консервативна коментаторка, яка короткий час працювала в Міністерстві внутрішньої безпеки США, була обрана наступною речницею Білого дому.

Після першого брифінгу для преси західні ЗМІ звернули увагу на некомпетентність Захарії.