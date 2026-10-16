Трамп посоветовал новой пресс-секретарю пересмотреть решение о возглавлении пресс-службы Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил новую пресс-секретаря Кэти Захарию пересмотреть своё решение относительно должности его главного пресс-секретаря.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

Трамп сказал, что общался с пресс-секретарью в пятницу, 16 октября, и рассказал, что ей сказал.

"Честно говоря, будь я на твоем месте, я бы передумал. Кэти, нужно ли тебе это? Я не думаю, что тебе это нужно", – рассказал Трамп о своем разговоре с Захарией.

Он отметил, что они поговорят, когда он вернется в Белый дом, и что решение оставит за ней.

Напомним, 9 октября Кэти Захария, консервативная комментаторша, которая недолгое время работала в Министерстве внутренней безопасности США, была избрана следующей пресс-секретарью Белого дома.

Впрочем, после первого брифинга для прессы западные СМИ обратили внимание на некомпетентность Захарии. В то же время Белый дом защищал её на фоне критики.