Польща закликає Google, Meta та TikTok фільтрувати контент, який закликає підлітків до насильства

У п’ятницю Польща викликала до Міністерства цифрових справ інтернет-компанії, зокрема Google та Meta, вимагаючи від них вжити додаткових заходів для стримування поширення контенту, що закликає до насильства, після серії нападів із застосуванням холодної зброї у школах.

Про це пише Reuters, інформує "Європейська правда".

У Варшаві заявляють, що пропаганда насильства в інтернеті, наприклад у групах, присвячених нацистській ідеології або що ідеалізують серійних вбивць, має згубний вплив на дітей, і закликали компанії, що керують соціальними мережами, докласти більше зусиль для запобігання поширенню контенту, який підбурює до насильства або містить погрози.

"Кожен громадянин Польщі очікує, що ніхто не повинен підбурювати інших до самогубства, що не повинно бути контенту, який схвалює або заохочує кримінальні погрози, і що користувачі не повинні стикатися з такими ситуаціями, як вбивства, фізична шкода або каліцтва", – заявив міністр у справах цифрових технологій Кшиштоф Гавковський.

Гавковський зазначив, що з 7 по 12 жовтня Польща повідомила інтернет-компаніям про 89 випадків незаконного контенту, пов’язаного з цими нападами, і у двох третинах випадків вони не вжили жодних заходів.

На зустрічі були присутні представники Google, Meta, TikTok, Discord та Telegram. Компанія X Ілона Маска була запрошена, але не взяла участі. TikTok заявив, що активно співпрацює з урядовими органами та правоохоронними структурами і що вжив заходів щодо всіх запитів, отриманих від Польщі стосовно нещодавнього контенту. Інші інтернет-компанії не відразу відповіли на запити про коментарі.

Нагадаємо, у Варшаві 21-річна дівчина напала з ножем на трьох дівчат у комплексі шкіл для дорослих, поранивши двох неповнолітніх і трохи старшу дівчину.

Цьому передували кілька інших нападів чи спроб нападу. Під час одного з них 37-річна жінка померла, попри спроби реанімації.

Після цього Польща суттєво наростила присутність поліції у школах та навколо них у зв’язку з серією нападів з ножами.