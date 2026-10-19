У Британії та Польщі обурилися заявами Гегсета про участь НАТО у війні в Афганістані

Велика Британія та Польща розкритикували міністра оборони США Піта Гегсета після його висловлювань щодо ролі інших членів НАТО у війні в Афганістані.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Раніше Гегсет заявив перед аудиторією в університеті Теннессі, що лише декілька союзників по НАТО "фактично брали участь у бойових операціях".

"Я був капітаном в Афганістані, і ми їздили до штабу в Кабулі, де висіло 50 прапорів. Це було прекрасно бачити: 50 різних країн, які робили свій внесок у альянс НАТО та місію МССБ [Міжнародних сил сприяння безпеці] там. Тільки от насправді внесок зробили, мабуть, п’ять країн. Насправді до кінця операції в бойових діях брали участь лише одна або дві країни. Насправді ми жартували, що нашивка ISAF означає "Я бачив, як американці воюють", – сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо цих коментарів у понеділок, 19 жовтня, речник прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема зазначив, що "тисячі британських сімей та сімей союзників пішли на величезні жертви, щоб відіграти свою значну роль у тій війні та відстояти наші цінності".

Також він наголосив, що "понад 450 британських військовослужбовців так і не повернулися".

"Їхня жертва, як і жертва інших сил НАТО, була принесена в ім’я колективної безпеки та у відповідь на напад на нашого союзника. Ми надзвичайно пишаємося нашими збройними силами, і їхня служба та жертви ніколи не будуть забуті. І неправильно применшувати їхню роль", – сказав речник.

А міністр закордонних справ Радослав Сікорський у соцмережі Х заявив, що Гегсет повинен повторити свої коментарі "перед сім’ями 44 польських солдатів, які загинули, захищаючи важку провінцію Газні".

Варто нагадати, що усі 28 членів НАТО на той час брали участь у війні в Афганістані під керівництвом США після того, як 12 вересня 2001 року, на наступний день після терористичних атак 11 вересня, Альянс застосував статтю 5 Північноатлантичного договору. Це залишається єдиним випадком застосування цієї статті в історії Альянсу.

Це не вперше, коли США вдаються до критики союзників по НАТО щодо Афганістану. Зокрема взимку американський президент Дональд Трамп заявив, що союзні солдати в Афганістані "залишалися трохи позаду, трохи віддалік від лінії фронту", що викликало негативну реакцію європейських столиць.

Експрем’єр Великої Британії Кір Стармер тоді натякнув, що президент США мав би перепросити за свої слова перед британськими ветеранами і родинами загиблих.

Після шквалу критики Трамп різко змінив тон щодо британських військових, він похвалив їхню хоробрість у Афганістані.

А співробітники посольства США в Копенгагені зняли 44 прапори з іменами данських солдатів, які загинули в Афганістані.