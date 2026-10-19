В Британии и Польше возмутились заявлениям Хегсета об участии НАТО в войне в Афганистане

Великобритания и Польша раскритиковали министра обороны США Пита Хегсета после его высказываний о роли других членов НАТО в войне в Афганистане.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Ранее Хегсет заявил перед аудиторией в университете Теннесси, что лишь несколько союзников по НАТО "фактически принимали участие в боевых операциях".

"Я был капитаном в Афганистане, и мы ездили в штаб в Кабуле, где висело 50 флагов. Это было прекрасно видеть: 50 разных стран, которые вносили свой вклад в альянс НАТО и миссию МССБ [Международных сил содействия безопасности] там. Только вот на самом деле вклад внесли, пожалуй, пять стран. На самом деле до конца операции в боевых действиях участвовали лишь одна или две страны. Мы даже шутили, что нашивка ISAF означает "Я видел, как воюют американцы", – сказал он.

Отвечая на вопрос об этих комментариях в понедельник, 19 октября, пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Энди Бернема отметил, что "тысячи британских семей и семей союзников пошли на огромные жертвы, чтобы сыграть свою значительную роль в той войне и отстоять наши ценности".

Также он подчеркнул, что "более 450 британских военнослужащих так и не вернулись".

"Их жертва, как и жертва других сил НАТО, была принесена во имя коллективной безопасности и в ответ на нападение на нашего союзника. Мы чрезвычайно гордимся нашими вооруженными силами, и их служба и жертвы никогда не будут забыты. И неправильно преуменьшать их роль", – сказал пресс-секретарь.

А министр иностранных дел Радослав Сикорский в социальной сети Х заявил, что Хегсет должен повторить свои комментарии "перед семьями 44 польских солдат, погибших, защищая сложную провинцию Газни".

Стоит напомнить, что все 28 членов НАТО на тот момент участвовали в войне в Афганистане под руководством США после того, как 12 сентября 2001 года, на следующий день после террористических атак 11 сентября, Альянс применил статью 5 Североатлантического договора. Это остается единственным случаем применения этой статьи в истории Альянса.

Это не первый случай, когда США прибегают к критике союзников по НАТО в отношении Афганистана. В частности, зимой американский президент Дональд Трамп заявил, что союзнические солдаты в Афганистане "оставались немного позади, немного в стороне от линии фронта", что вызвало негативную реакцию европейских столиц.

Экс-премьер Великобритании Кир Стармер тогда намекнул, что президент США должен был бы извиниться за свои слова перед британскими ветеранами и семьями погибших.

После шквала критики Трамп резко изменил тон в отношении британских военных, он похвалил их храбрость в Афганистане.

А сотрудники посольства США в Копенгагене сняли 44 флага с именами датских солдат, погибших в Афганистане.