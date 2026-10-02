На территории Румынии упал, по всей видимости, дрон: вспыхнул пожар

В ночь на 2 октября Румыния зафиксировала падение предположительно дрона на территории страны на фоне российских атак по украинским регионам.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии, пишет "Европейская правда".

Как сообщили в Минобороны, румынская система радиолокационного наблюдения зафиксировала новые атаки дронов на гражданские объекты и объекты инфраструктуры в Украине, вблизи речной границы с Румынией, в северной части уезда Тулча.

Около 05:00 утра поступило сообщение о том, что объект – вероятно, дрон – упал вблизи села Плауру, что в уезде Тулча, после чего вспыхнул пожар. Отмечается, что жертв и материального ущерба не было.

На место происшествия для тушения пожара были направлены пожарная машина и бригады Министерства национальной обороны. Территория была оцеплена, а специализированные бригады Минобороны проведут расследование на месте происшествия.

"Хотим отметить, что радиолокационные системы Министерства национальной обороны не зафиксировали вчера ночью никаких несанкционированных вторжений в воздушное пространство страны", – добавили в Минобороны.

В ночь на 29 сентября Румыния зафиксировала воздушную цель вблизи своего воздушного пространства и подняла истребители для мониторинга ситуации. Тогда о вторжении в воздушное пространство Румынии не сообщалось.

Однако утром 29 сентября Министерство обороны страны получило сообщение об обнаружении обломков объекта, которые упали в уезде Брэила.

В ночь с 29 на 30 сентября Министерство обороны Румынии зафиксировало воздушную цель, которая двигалась из Одесской области; в небо была поднята авиация союзников.